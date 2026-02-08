Haberler

Sivas'ta taksi, alev alev yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu taksi kullanılamaz hale geldi.

SİVAS'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, yangında kullanılamaz hale geldi. Taksideki yangın, cep telefonu ile görüntülendi.

Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında, sürücüsü öğrenilemeyen 58 T 1126 plakalı taksi, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler taksiyi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürüldü.

Taksinin kullanılamaz hale geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuya görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap