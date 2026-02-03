Öğrenci servis minibüsü devrildi: 14 yaralı / Haber eklendi

Haberler

Öğrenci servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden servis minibüsü devrildi. Kazada 13'ü öğrenci toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13'ü öğrenci, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Güneykaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Çevredeki köylerden aldığı öğrencileri Güneykaya beldesindeki okullarına taşıyan Mehmet Ateş'in kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AHA 260 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ateş ve servisteki 13 öğrenci yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
