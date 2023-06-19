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Sivas'ta Sağanak Yağış Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

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Sivas'ta yaşanan sağanak yağış sonucu Gürün ilçesinde sele neden oldu ve tarım arazileri sular altında kaldı. Can kaybı yaşanmazken, bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.

Sağanak yağış ekili arazileri sular altında bıraktı

SİVAS - Sivas'ta sağanak yağış sele neden oldu, selin etkisiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sağanak sonucunda Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı Köyü'nde kale deresinin taşması sonucunda sel meydana geldi. Dere taşması sonucunda meydana gelen selde Sazcağızsuyu ve Suçatı bölgelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede can kaybı yaşanmazken tarım arazileri zarar gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Güncel

Gürün Sivas Güncel Haberler

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