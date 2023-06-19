Sivas'ta Sağanak Yağış Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Sivas'ta yaşanan sağanak yağış sonucu Gürün ilçesinde sele neden oldu ve tarım arazileri sular altında kaldı. Can kaybı yaşanmazken, bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.