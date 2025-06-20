Sivas'ta Park Halindeki Otomobil Yandı
Sivas'ta Alibaba Mahallesi'nde park halindeyken yanan 60 ADZ 724 plakalı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alibaba Mahallesi'nde 60 ADZ 724 plakalı otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel