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Sivas'ta devrilen panelvandaki 10 kişi yaralandı

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Sivas-Kayseri kara yolunda panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta panelvanın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

M.K. (52) yönetimindeki 27 AUU 246 plakalı panelvan, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.K. (4), E.K. (3), H.K. (2) M.K. (33), E.K. (17), M.K. (23), H.G. (49), H.K. (29) ve E.K. (52) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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