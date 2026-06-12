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Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.???????

TOKİ Konutları'nda bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler, durumu araç sahibi Halil Demir'e bildirdi.

Demir de Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce motor kısmından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ekiplere teşekkür eden Halil Demir, "Cuma namazı için aracımı evin önüne park ettim. Cuma namazı çıkışında komşular arabama yılan girdiğini söyledi. Ekipler kısa sürede gelerek yılanı aracımdan çıkardı." dedi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
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