Haberler

Sürücüsünün Kontrolünü Kaybeden Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Sürücüsünün Kontrolünü Kaybeden Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçip, takla atması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Adliye Kavşağı yakınında meydana geldi. E.Y.'nin (19) kontrolünü yitirdiği 34 Z 1833 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan B.K. (17) ve E.P. (18), ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!
Filenin Sultanları'nın VNL çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Sultanlarımızın rakibi belli oldu
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı

Narin'in anneannesinin feryadı Ankara'yı yıktı: Ağıt yakarken bayıldı
İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar

İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar
Dursun Özbek'in Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı

Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu