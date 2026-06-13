Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas - Kayseri kara yolu Hanlı köyü kavşağında meydana geldi. Faris Demir yönetimindeki 80 FY 002 plakalı otomobil, Murat Dölek idaresindeki 58 TE 522 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Dölek, Mevlüde Dölek, Safiye Dölek ve Ezgi Dölek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı