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Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

H.Y. (41) yönetimindeki 38 GZ 318 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolu Baltalar köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan R.C.Y. (14), C.Y. (17), S.Y. (39) ve K.Y. (81) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Kayseri Sivas Güncel Haberler

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