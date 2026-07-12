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Sivas'ta devrilen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı
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Sivas-Ankara kara yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

E.Y. (19) yönetimindeki 34 Z 1833 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı Adliye Kavşağı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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