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Sivas'ta Ölü Bulunan Üniversite Öğrencisi Eren Öztürk'ün Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Sivas'ta Ölü Bulunan Üniversite Öğrencisi Eren Öztürk'ün Cenazesi İstanbul'a Gönderildi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Eren Öztürk, yurttaki odasında ölü bulundu. Ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Öztürk'ün zatürre rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Sivas'ta kaldığı yurttaki odasında ölü bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere İstanbul'a götürdü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan İzzettin Keykavus Öğrenci Yurdu'nda kalan Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları dün ekiplere haber vermişti.

Öztürk'ün kaldığı odaya giren ekipler, kendisini banyo kısmında ölü bulmuştu.

Öte yandan Öztürk'ün bir süredir zatürre rahatsızlığının bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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