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Sivas'ta öğrencilere yönelik yapay zeka konulu seminer düzenlendi

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Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek, Sivas Merkez Hamza Yerlikaya Ortaokulu öğrencilerine 'Yapay Zeka Kavramları ve Lot Uygulamaları ile Günlük Hayatımıza Etkileri' konulu seminer verdi. Sivas Valiliği himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen HEDEF Projesi bilim söyleşileri etkinliği kapsamında düzenlenen seminerde akıllı sistemler ve yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi verildi. Hamza Yerlikaya Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz, hızla gelişen dijital çağda yapay zeka ve akıllı sistemlerin hayatın her alanında yoğun kullanıldığını söyledi. Yılmaz, öğrencilerin bu konudaki bilgilerini artırmak ve meraklarını gidermek amacıyla düzenledikleri seminerlere devam edeceklerini belirtti. Seminer sonunda Yüksek'e plaket takdim edildi.

Sivas'ta öğrencilere yönelik yapay zeka konulu seminer düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek, Sivas Merkez Hamza Yerlikaya Ortaokulu öğrencilerine "Yapay Zeka Kavramları ve Lot Uygulamaları ile Günlük Hayatımıza Etkileri" konulu seminer verdi.

Sivas Valiliği himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen HEDEF Projesi bilim söyleşileri etkinliği kapsamında düzenlenen seminerde akıllı sistemler ve yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Hamza Yerlikaya Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine, hızla gelişen dijital çağda yapay zeka ve akıllı sistemlerin hayatın her alanında yoğun kullanıldığını söyledi.

Yılmaz, öğrencilerin bu konudaki bilgilerini artırmak ve meraklarını gidermek amacıyla düzenledikleri seminerlere devam edeceklerini belirtti.

Seminer sonunda Yüksek'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Gürkan Cumhuriyet Sivas Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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