Sivas'ta öğrenciler askıda ekmek kampanyası başlattı

Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu pekiştirmek için askıda ekmek kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya başladı.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından askıda ekmek kampanyası başlatıldı.

Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, öğretmen Hakan Erarslan koordinesinde, harçlıklarıyla mahalle bakkalından satın aldıkları ekmekleri ihtiyaç sahiplerine verilmesi için askıda ekmek kampanyası başlattı.

Burhan Haksever İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Öğrencilerin, "Sen de bir ekmek bırak, bir sofraya sevinç kat" sloganıyla askıda ekmek kampanyası başlattığını belirten Sarı, "Böylece hem öğrenciler paylaşmanın mutluluğunu yaşadı hem de ramazan ayının bereketi sofralara taşındı. Bu örnek davranış toplumda yardımlaşma bilincini artırdı. Destek olan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okulun 1. sınıfı öğrencisi Elif Hafsa Kılıç ise "Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu okulumuzda yaşatmanın mutluluğunu yaşadım. Bizlere bu fırsatı veren öğretmenime ve aileme teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
