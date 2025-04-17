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Sivas'ta Motosiklet Kazası: 35 Yaşındaki Ahmet Demir Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Motosiklet Kazası: 35 Yaşındaki Ahmet Demir Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle bariyere çarpan 35 yaşındaki Ahmet Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, yeni aldığı motosikletle bariyere çarpan Ahmet Demir (35), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Yeni aldığı 07 CBS 044 plakalı motosikletiyle arkadaşlarıyla Sivas'tan, Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Ahmet Demir, kontrolü kaybetti, Motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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