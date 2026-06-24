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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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Sivas'ta bir motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

M.A. (20) yönetimindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada M.A. ile motosiklette bulunan İ.M.G. (20) yola savrularak karşı şeritten gelen T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.A. Numune Hastanesine, İ.M.G. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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