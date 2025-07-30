Sivas'ta Minibüs Devrildi: 13 Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İ.D. (38) yönetimindeki 34 KJ 538 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ortaseki mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 12 kişi yaralandı.
Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel