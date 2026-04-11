Sivas'ta 'Mescid-i Aksa'ya özgürlük' eylemi düzenlendi

Sivas'ta, "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" çağrısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen programda, İnönü Bulvarı Devlet Hastanesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Sivas Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz grup adına bir açıklama yaptı.

Temiz, soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü sistematik baskı, tecrit ve yıkım politikalarının devam ettiğini belirterek, "Gazze'de açlık bir silah olarak kullanılıyor, şehirler yerle bir ediliyor, kadınlar, çocuklar ve sivillerin hedef alınıyor. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor." dedi.

Zulmün gün geçtikçe daha tehlikeli boyutlara taşındığını dile getiren Temiz, şunları kaydetti:

"Artık karşımızda sadece bombalarla değil, sözde hukuk kılıfına büründürülmüş infaz mekanizmalarıyla ilerleyen bir soykırım zihniyeti vardır. Filistinlileri hedef alan idam düzenlemeleri, bir hukuk metni değil, açık bir tasfiye ve sistematik bir yok etme planıdır. Savunma hakkının ortadan kaldırıldığı, temyiz yollarının kapatıldığı, sözde mahkemelerin infaz makamına dönüştürüldüğü bir yerde yargıdan değil, organize bir yok etme tahakkümünden söz edilir. Nitekim İran'la varılan ateşkes sürecini sabote etmek, bölgeyi yeniden ateşe atmak ve sivil katliamlarını sürdürmek amacıyla Lübnan'ın bombalanması, savaş suçu olmanın ötesinde düpedüz bir vahşet, barbarlık ve insanlık dışı bir saldırıdır. Ayrıca, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması, girişlerin keyfi şekilde engellenmesi ve kutsal mekanın abluka altına alınması, yalnızca Filistin halkına değil, İslam dünyasının ortak değerlerine yönelik açık bir saldırıdır."

Program İl Müftüsü Hasan Limon'nun yaptığı dua ile sona erdi.