Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 inek AFAD tarafından kurtarıldı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Adem Kuzu'nun ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, inekleri halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

Cinci Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkartan Adem Kuzu, sürüden ayrılan 2 ineğinin Karakaya mevkisindeki sarp arazide mahsur kaldığını ihbar etti.

Bunun üzerine bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla kayalıklardan aşağıya inen ekipler, inekleri mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
