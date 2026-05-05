Sivas'ta Kayalıkta Mahsur Kalan İnekler Kurtarıldı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 inek, AFAD ekipleri tarafından halatla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Doğanşar ilçesi Cinci Mahallesi'nde yaşayan Adem Kuzu ineklerini otlatmaya araziye çıkardı. Bu sırada sürüden ayrılan 2 inek Karakaya mevkisinde kayalıklarda mahsur kaldı. İnekleri kendi imkanlarıyla kurtaramayan Kuzu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri halat yardımıyla kayalığa indi. İş makinesine bağlanan halat yardımıyla inekler indikleri yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.