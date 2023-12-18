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Sivas'ta Kurt Saldırısı: 37 Koyun Telef Oldu

18 Aralık 2023 15:05 Güncelleme: 15:07 Abone Ol

Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu. Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı. Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu. Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.