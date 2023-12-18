Sivas'ta Kurt Saldırısı: 37 Koyun Telef Oldu
Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu. Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı. Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu. Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.
Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı.
Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu.
Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.