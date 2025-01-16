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Sivas'ta Koç-Beydilli regülatörü yatırım programına alındı

Sivas'ta Koç-Beydilli regülatörü yatırım programına alındı
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak olan Koç-Beydilli regülatörü içme suyu temin projesinin cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yatırım programına dahil edildiğini bildirdi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak olan Koç-Beydilli regülatörü içme suyu temin projesinin cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yatırım programına dahil edildiğini bildirdi.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, projenin maddi boyutunun Sivas Belediyesi, mühendislik ve yapım işlerinin ise Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından üstlenileceğini aktardı.

2025-2029 yılları arasında yapımı planlanan 1 milyar lira değerindeki projenin tamamlandığında Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na alınan suyun 2 katından daha fazla bir su miktarının Koç-Beydilli regülatöründen alınacağını belirten Uzun, "Pusat-Özen Barajı isale hattı ve Koç-Beydilli regülatörü projesi için toplam yatırım maliyetimiz 3 milyar liranın üzerinde olacak." ifadesini kullandı.

Bu giderin şehrin öz kaynakları ile karşılanacağını vurgulayan Uzun, "Maliyetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında su tasarrufunun önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Suyun doğru yönetilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak halkımızdan da tasarruf konusunda destek bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Uzun, projenin 2025 yılı yatırım programına alınmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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