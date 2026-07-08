Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, 5 Temmuz'da serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan Soner Koçyiğit'in (37) cesedi, kaybolduğu yerden 400 metre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde, 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan Soner Koçyiğit'in (37) cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 400 metre uzaklıkta suyun içinde bulundu.
Koçyiğit'in cenazesi, ekiplerce sudan çıkartılarak otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılmıştı.