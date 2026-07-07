Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 37 yaşındaki Soner Koçyiğit'i bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Burhan köyü köprüsü mevkisinde 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan Soner Koçyiğit'i (37) bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılıyor.
Dalgıçlar ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor.