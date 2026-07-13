Sivas'ta Kızılırmak'a giren kişi boğuldu
Sivas'ın Akkuzu köyünde serinlemek için Kızılırmak'a giren 23 yaşındaki Tarık Yıldız, akıntıya kapılarak boğuldu. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerince sudan çıkarılan genç, hayatını kaybetti.
Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişi boğuldu.
Merkeze bağlı Akkuzu köyünde serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren Tarık Yıldız (23) akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer