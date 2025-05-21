Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Artıyor

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Artıyor
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 6 kişi, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu yıl 16 hasta başvurdu, 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Bu yıl nisan ve mayısta 16 hasta, KKKA tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Hastanede KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Çıplak elle keneyi koparan kişinin tedavisi devam ediyor

Koyulhisar ilçesi Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce büyükbaş hayvanın üzerine yapışan keneyi çıplak elle kopardı.

Elinde de yara olduğu öğrenilen M.K, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.

KKKA tanısı konulan M.K, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

İlçenin Kalebaşı köyünde 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de 3 gün önce kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesine götürülmüş, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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