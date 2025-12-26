Haberler

Ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede

Ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yaşayan Cihan Doğruyol, tartıştığı ağabeyi Gökhan Doğruyol'u bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan Cihan, adliyeye sevk edildi. Gökhan Doğruyol'un cenazesi ise toprağa verildi.

SİVAS'ta ağabeyi Gökhan Doğruyol'u (32) bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol (31), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde oturan Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbarla gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, kurtarılamadı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası kaçan Cihan Doğruyol, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalanarak sorguya alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol'un, ilk ifadesinde; ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde cinayetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Gökhan Doğruyol'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökhan Doğruyol, cuma namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından