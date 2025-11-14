Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas yolları ulaşıma kapatıldı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal-Hekimhan, Kangal- Sivas ve Gürün-Sivas kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.
Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği- Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel