Üzerine kar düşen sundurma çöktü; o anlar kamerada

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen sundurma çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemerek ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Dendil köyünde bir evin bahçesinde bulunan sundurma, çatıda biriken karın eriyerek üzerine kayması sonucu çöktü. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Çatıda biriken karların aniden kayarak sundurmanın üzerine düşmesi ve yapının çökmesi yer aldı.