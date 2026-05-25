Sivas'ta yatağından taşan Kalın Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yağışlar nedeniyle taşan Kalın Çayı, D-200 kara yolu kenarındaki tarım arazilerini kısmen su altında bıraktı. Bölge göçmen kuşların uğrak noktası haline gelirken, su altındaki ağaçlar sürücülerin dikkatini çekiyor.

Cami Mahallesi'nden başlayıp Yılanlıkaya köyü arazisine kadar uzanan D-200 kara yolu kenarındaki yaklaşık 6 kilometrelik hat, taşkın nedeniyle adeta göle döndü.

Bir kısmı ekili olan arazilerin suyla kaplandığı bölge, leylek ve balıkçıl gibi göçmen kuşlarının da uğrak noktası haline geldi.

Su içinde kalan ağaçlar ise D-200 kara yolunda seyahat eden sürücülerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

