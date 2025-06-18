Sivas'ta Kadın Kuaförlerine Topuz Saç Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenen topuz saç eğitimi, kadın kuaförlerinin mesleki becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Eğitimde uygulamalı derslerle kuaförler yenilikleri öğrendi.

Sivas'ta kadın kuaförlerine yönelik topuz saç eğitimi verildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitime SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Ömer Şeker ve kadın kuaförleri katıldı.

Programda konuşan Şeker, teknolojinin gelişmesiyle yeniliklerin de arttığına dikkati çekerek, bu tür eğitimlere önem verdiklerini belirtti.

Kuaförlerin yenilikleri yakından uygulamalı olarak gördüğünü anlatan Şeker, "Esnafımız açısından faydalı bir eğitim oldu. Bizlere her konuda destek olan SESOB Başkanımız Hakan Demirgil'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Demirgil ise kadın kuaförlerinin mesleki becerilerinin artırılması noktasında bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Üyelere topuz ve türban eğitimi, saç kesim modelleri, makyaj teknikleri gibi eğitimlerinde oda tarafından verildiğini ifade eden Demirgil, emeği geçen, öncülük eden Oda Başkanı Şeker ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından topuz eğitmeni Osman Menteşoğlu, kadın kuaförlere uygulamalı topuz eğitimi verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma

Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı

Özcan Deniz isyan etti, mahkeme kararını verdi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.