Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri, 420 kilogram kaçak tütün, 222 kaçak forma ve 254 elektronik sigara ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve bazı ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 420 kilogram kaçak tütün, 222 kaçak forma ve 254 elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel