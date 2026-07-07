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Sivas'ta inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 2 ay önce inşaatta ikinci kattan düşen kalıpçı ustası Şenel Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 2 ay önce inşaattan düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taşköprü Mahallesi'nde bir inşaatta kalıpçı ustası olarak çalışan ve yaklaşık 2 ay önce ikinci kattan zemine düşen Şenel Çelik, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Çelik'in cenazesinin ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

İnşaat işçisi Şenel Çelik, 9 Mayıs'ta çalıştığı inşaatın ikinci katından zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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