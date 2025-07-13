Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 61 yaşındaki sürücünün aracı içinde bulunan 62 yaşındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Z.G. (61) yönetimindeki 34 RA 6452 plakalı otomobil ile Ş.K. (36) idaresindeki 20 BEH 20 plakalı otomobil, Sevindik-Eskibağ köy yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Z.G'nin kullandığı araçta bulunan O.K. (62) yaralandı.

Yaralı, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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