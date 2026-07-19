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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Sivas'ın Çayboyu Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile S.T'nin kullandığı araçta bulunan N.T. (15), S.P. (9), M.D. (37) ve M.P. (37) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.T, Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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