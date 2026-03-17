Ulaş'ta iftarda birlik sofrası kuruldu
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Küpeli Köyü'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Programa ilçe protokolü ve köylüler katıldı.
Küpeli Köyü Muhtarı Mustafa Çağlar ile Küpeli Köyü Dernek Başkanı Tuncay Çiçek tarafından cami içerisinde organize edilen programa, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, ilçe protokolü ve köylüler katıldı.
Program, Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin duasıyla sona erdi.
