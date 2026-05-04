Sivas'ta Heyelan Nedeniyle Bazı Köyler Ulaşıma Kapandı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanağın ardından 2 farklı noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köyler ulaşıma kapandı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Hafik ilçesinde köy yollarında heyelana meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi Tozanlı bölgesinde yolu ulaşıma kapattı. İlçenin Beykonağı ve Demirmenseki Kaytarmış, Oymadere ve Bakımlı köyleri ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle kaya parçalarını ve toprak yığınlarını temizleyip yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

