Sivas'ta havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarında çevre temizliği yapan personel, kaldırım üzerinde mühimmat fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan kontrolde havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatın boş olduğu tespit edildi.

Mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü.