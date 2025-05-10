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Sivas'ta Havalimanı Servis Minibüsünde Yangın

Sivas'ta Havalimanı Servis Minibüsünde Yangın
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Sivas'ta Nuri Demirağ Havalimanı'na personel taşıyan minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni inceleniyor.

SİVAS'ta havalimanına personel taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nuri Demirağ Havalimanı yolunda ilerleyen, havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı servis minibüsünde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Minibüsteki alevlerin büyümesiyle servis şoförü, aracın yolun kenarına çekerek personeli indirdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen Sivas Belediye itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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