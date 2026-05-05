Sivas'ta Hafik Gölü çevresinde bahar güzelliği

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Hafik Gölü'nde baharın gelişi, doğada canlanan çiçekler ve göçmen kuşlarla güzel görüntüler oluştu.

?Göl ve çevresinde karların erimesiyle yeşile bürünen doğa, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki sulak alanlarda konaklamak için gelen turnalar ilgi odağı oluyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken turnalar, çiçekler ve gölün doğası, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Göl çevresindeki meralarda ise hayvancılık faaliyetleri hareketlendi. Doğanın taze otlarıyla buluşan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleri, geniş düzlüklerde otluyor.