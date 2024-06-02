Sivas'ta Güneykaya beldesinde seçim yenileniyor

SİVAS'ta Yüksel Seçim Kurulu'nın, seçimin yenilenmesine karar verdiği Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu ilçeye bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yaşanan arbede nedeniyle seçimin yenilenmesine karar verdi. Sabahın erken saatlerinde belde halkı oy kullanmak için Güneykaya Anadolu Lisesi'ne kurulan 5 sandıkta saat 08.00 itibariyle pusulalarla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. Beldede 1140 seçmenin oy kullanımı saat 17.00'de sona erecek.