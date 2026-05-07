Devlet THM Korosu, Sivas'ta "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirecek
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 8 Mayıs Cuma günü Sivas'ta 'Gönül Türküleri' konseri verecek. Konserde, Sivas ve Anadolu'nun sevilen türkülerinin seslendirileceği belirtildi.
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları "Gönül Türküleri" konseri verecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirecek.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban