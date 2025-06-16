Sivas'ta Elektrikli Bisikletli Sürücü Tırla Çarpıştı: Ağır Yaralı
Sivas'ta meydana gelen kazada, tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Y.D. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolunun Yenişehir Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda, Y.D'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Y.D, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel