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Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

MALATYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Halil Kayacı (48) yönetimindeki 38 GJ 006 plakalı tır, Sivas- Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Akkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Kayacı, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Malatya, Sivas, Güncel, Haberler

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