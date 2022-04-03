Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
MALATYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Halil Kayacı (48) yönetimindeki 38 GJ 006 plakalı tır, Sivas- Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Akkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Kayacı, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel