Sivas'ta devrilen otomobilin çarptığı 2 iş yerinde hasar oluştu
Sivas'ta bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesi sonucu, yol kenarındaki iki iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda sürücü yara almadı.
Y.E.D. yönetimindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptıktan sonra kaldırıma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada 2 iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Serhat Zafer