Sivas'ta 133 bin 840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 133 bin 840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 133 bin 840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.