Sivas'ta Demir Madeninde Göçük: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ta Demir Madeninde Göçük: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesindeki demir madeni ocağında meydana gelen göçükte göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y'yi (66) kurtarma çalışmaları sürüyor. Yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle arama çalışmaları zorluklarla karşılaşıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y'yi (66) arama çalışması sürüyor.

Jandarmanın tedbir amaçlı girişleri kapattığı bölgede, iş makineleri yardımıyla arama yapılıyor.

Çalışmalara, AFAD, asayiş ve komando timinden oluşan jandarma personeli, sağlık çalışanları, Divriği ve Kangal belediyelerinden itfaiye ekipleri katılıyor.

"Sahada zemin durmuyor"

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlı havada şantiye müdürünün kaza mahallinde çalışmaları sürdürürken toprak zeminin kayması sonucu olayın yaşandığını söyledi.

S.Y'nin iki kaya arasına düştüğünü belirten Akbaş, şunları kaydetti:

"Yanında 2-3 çalışma arkadaşı var. Çalışma arkadaşları saha sorumlusunu kurtarmaya çalışırken tekrar kayma ve göçük devam ediyor, kurtarmaya çalışan 2 kişi de bu süreçte yaralanıyor. Maalesef şantiye müdürünü çıkaramıyorlar. Akşam bölgeye gelen ekiplerimiz çalışmaları sürdürmek istiyorlar fakat hem havanın karanlık hem de zeminin kaymaya devam etmesinden dolayı çalışmalara akşam ara verildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalar başladı. Şimdi sahadan geliyoruz, sahada zemin durmuyor. Yani dengeye girmiş bir zemin yok, toprak kaymaya devam ediyor. Çok zor ve sarp bir alan. Çalışmalar biraz daha uzun sürecek gibi duruyor."

"Hocalarımız zemini analiz edecek"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden bölgeye gelen 2 profesörün zemin analizi yaptığını dile getiren Akbaş, "Kaygan zemin yüzünden çalışmalar hızlı ilerleyemiyor. Hocalarımız zemini analiz edecekler. Zemin analizinden sonra daha hızlı nasıl ulaşabiliriz onun çalışmasını yapıyorlar. Zemin dengeye girmediği için şu an biraz sıkıntı var." diye konuştu.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü S.Y. göçük altında kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Gece toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmasına ara verilmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
