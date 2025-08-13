Sivas'ta Çiftlikte Yangın: 4 Traktör ve 5 Römork Yandı

Sivas'ın İnceağa köyündeki bir çiftlikte çıkan yangın, 4 traktör ve 5 römorkun kül olmasına sebep oldu. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

SİVAS'ta merkeze bağlı İnceağa köyünde bir çiftlikte harman yerindeki samanların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan 4 traktör ve 5 römork yandı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkeze 8 kilometre mesafede bulunan İnceağa köyündeki Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait çiftlikte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle harman yerinde bulunan saman balyaları tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler çevreye yayıldı. Yangın, harman yerinde bulunan Polat kardeşlere ait 4 traktör ile 5 römorka da sıçradı. Araçlar kısa sürede küle döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışan Halis ve Hasan Polat kardeşler dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tutuşan saman balyalarının çevresinde iş makineleri ile çalışma yaparak, etrafa yayılmaması için önlem alındı. Bir yandan da soğutma çalışması yapıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
