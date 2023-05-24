Sivas'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Sivas'ın Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde etkili olan dolu yağışı adeta etrafı beyaza bürüdü.

Sivas'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde etkili olan dolu yağışı adeta etrafı beyaza bürüdü.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalarda doluya dönüştü. Sivas'ın Gürün ilçesi Eskihamal köyünde ve Koyulhisar ilçesinde bulunan Iğdır ormanı yakınlarında dolu yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü. Koyulhisar ilçesinde sürücüler dikkatli ilerlerken Eskihamal köyünde yağan ceviz büyüklüğündeki doluda ise vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye örterek koruma altına aldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı.