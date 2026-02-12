Haberler

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü
Güncelleme:
Sivas'ta gece etkili olan yağmur ve soğuk hava sonucu meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle 51 araçta hasar oluştu, 3 kişi hafif yaralandı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 51 araçta hasar oluştu, 3 kişi yaralandı.

İl merkezinde gece etkili olan yağmur ile soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde yollarda gizli buzlanma meydana geldi.

Buzlanma sonucu farklı bölgelerde yaşanan zincirleme trafik kazalarında toplam 51 araç hasar gördü.

Ulaşımda kısa süreli aksamalara neden olan kazalarda 3 kişi de hafif yaralandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
