Haberler

Sivas'ta yollardaki buzlanma, kazalara neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta gece etkili olan yağmur sonrası yolların buz tutması sonucu birçok trafik kazası meydana geldi. Ekipler, sıkışan trafiği kontrol altına alırken, tuzlama çalışmaları da yürütüldü.

SİVAS kent merkezinde yollarda oluşan buzlanma nedeni ile çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Sivas'ta gece etkili olan yağmurun ardından ıslanan yollar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile buz tuttu. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde buzlanma nedeni ile çok sayıda trafik kazası yaşandı. Kazalar nedeniyle Bağdat Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, bölgede ulaşımın kontrollü olarak sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri de yeni kazaların yaşanmaması için buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor